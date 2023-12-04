Новостройка передана под заселение по программе реновации в Нагатинском Затоне

Еще одна новостройка в районе Нагатинский Затон на юге столицы передана под заселение по программе реновации, она возведена на месте демонтажа ранее расселенного дома, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
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