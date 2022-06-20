Картина дня. Финансы

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Военкор Руденко и замминистра информации ДНР Безсонов: Тайру обменяли

Военкор Руденко и замминистра информации ДНР Безсонов: Тайру обменяли

Со позавчерашнего дня противоречивая информация начала приходить по поводу обмена одиозной украинской националистки Юлии Паевской, известно под позывным Тайра.

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