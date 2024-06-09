Духовно-нравственный кризис русского общества накануне революции 1917 года

«…какое будущее ждет народ,чьи самые высокопоставленные представителиразвращены роскошью и суетностьюдо такой степени,что у них полностью отсутствуютнациональное чувство и религиозное сознание,которыми они должны руководствоватьсяв своей жизни».
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