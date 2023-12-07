В Братске состоялась традиционная встреча депутатов всех созывов

Более 100 гостей собрались в большом думском зале 5 декабря. Традиционно, в преддверии Дня города, проходит встреча депутатов, общественных деятелей, которые исполняли свои обязанности и представляли интересы братчан с начала образования города.
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