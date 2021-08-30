Заноза

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Стерилизовали женщин, детей делали инвалидами: Тайная жизнь ВОЗ – не заговор?

Стерилизовали женщин, детей делали инвалидами: Тайная жизнь ВОЗ – не заговор?

Так совпало: в России обнародована петиция, требующая выхода Российской Федерации из Всемирной организации здравоохранения.

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Вячеслав Федчук
Россия, Китай, Индия, Бразилия и ещё пары- тройка стран вполне могут послужить основателями организации, действительно помогающей людям в вопросах охраны здоровья! А всё. что возглавляется пиндосами-ущербно по сути пиносовского мышления!

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