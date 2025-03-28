Согласно заявлению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который также является главой партии «Единая Россия», отказ Украины от нового ресурсного соглашения, инициированного США, приведет к прекращению американо-украинского сотрудничества.
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