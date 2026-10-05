3.2 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

2. ПОПЫТКА ДАТИРОВАТЬ КАТАЛОГ АЛЬМАГЕСТА ПО СОВОКУПНОСТЯМ БЫСТРЫХ И ИМЕННЫХ ЗВЕЗД ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ С РАСЧЕТНЫМИ КАТАЛОГАМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Древний Каспий. К...
- Древний Каспий. К...
- 1906. Извержение ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым