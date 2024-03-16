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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкон выбрал Месси, а не Роналду: «Лео нет равных, невозможно быть похожим на него. Он завоевал все, что только можно»

– Скучный вопрос: Роналду или Месси? – Месси! Он просто лучше всех, вне конкуренции. Месси нет равных, невозможно быть похожим на Месси.

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