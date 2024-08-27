Полицейские в Воскресенске уничтожили очаг произрастания дикорастущей конопли

Сотрудники уголовного розыска Виноградовского отдела полиции УМВД России по г.о. Воскресенск в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию незаконных посевов растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, вблизи деревни Расловлево выявили очаг произрастания дикорастущих наркокультур на площади около 3,5 гектара.