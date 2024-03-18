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Миниатюрный мобильный домик, оформленный в японском стиле

Миниатюрный мобильный домик, оформленный в японском стиле

В наше время строительством благоустроенных крошечных домов на колесах никого не удивишь. По всему миру находится множество энтузиастов способных поменять свою жизнь, поселившись в миниатюрных апартаментах, чтобы избавиться от хлама, уменьшить стоимость жизни, сделав ее максимально мобильной и финансово независимой.

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