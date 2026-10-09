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За рулем

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Volga или Geely? Как россияне покупают машины нового бренда

Volga или Geely? Как россияне покупают машины нового бренда

В сентябре за российский учет встало 1039 машин новой марки Volga – такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков.

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