Компания АвтоВАЗ объявила о планах выпустить автомобили Lada для всех чиновников

Руководитель отечественного концерна Максим Соколов сообщил, что объемов производства на площадках тольяттинского автогиганта достаточно для того, чтобы обеспечить российскими машинами всех госслужащих в стране, независимо от их ранга.
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