Абсолютно новый Hyundai Santa Fe: теперь с турбомотором и автоматом

В Поднебесной на автосалоне в Чэнду открыли приём заявок на модель пятого поколения. Внешне и по салону китайский Santa Fe от совместного предприятия Beijing-Hyundai не отличается от «глобального»: те же рубленые формы кузова, те же двух- и трёхрядные компоновки с пятью, шестью или семью креслами.