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Крымская газета

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Вице-премьер Новак поручил обеспечить Крым и Севастополь топливом

Вице-премьер Новак поручил обеспечить Крым и Севастополь топливом

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием глав регионов, представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития и отраслевых компаний.

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