Вице-премьер Новак поручил обеспечить Крым и Севастополь топливом

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на рынке топлива с участием глав регионов, представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития и отраслевых компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии