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Крымская газета

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Симферопольский детский сад стал призёром всероссийского конкурса по охране труда

Симферопольский детский сад стал призёром всероссийского конкурса по охране труда

Коллектив детского сада № 62 «Малинка» из Симферополя стал бронзовым призёром Всероссийского конкурса по охране труда.

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