Выйти на здание​​​​: РФ рассчитывает вернуть дипсобственность при администрации Трампа

Россия будет добиваться возвращения своей дипсобственности в США при администрации Дональда Трампа, это — один из главных вопросов в диалоге Москвы и Вашингтона, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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