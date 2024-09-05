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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Угандийская бегунья Чептегеи, получившая ожоги 75% тела в результате нападения бойфренда, скончалась

Сообщалось, что Ребекка Чептеги пострадала после ссоры со своим парнем, который облил ее бензином. «С большой печалью сообщаем о кончине сегодня рано утром нашей спортсменки Ребекки Чептегеи, которая стала жертвой домашнего насилия.

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