Страховщики начали предлагать оплату своих продуктов с помощью BNPL-сервисов

Российские страховые компании начали предлагать своим клиентам возможность оплачивать страховые продукты с использованием BNPL-сервисов, то есть – платить не сразу всю сумму, а «по частям», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии