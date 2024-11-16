Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Николай Галыгин
    Давно пора прекратить этот беспредел,или они входят в состав России на правах области,или помощь прекращается,хватит ...Москва не пойдет ...
  • Надежда
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Последняя зима укрорейха

Последняя зима укрорейха

Наступающую зиму-2025 укрорейх не переживет! 3-4 месяца темноты, холода, отсутствия связи, воды и канализации - срать во дворе  - сядут чубатые имбецилы рядком по-соседски во дворе и будут гадить, засрут все города (Киев в первую очередь) за несколько недель все превратится в помойку и сортир! Украина больше не может покупать электроэнергию в Европе https://cont.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
👍👍👍
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10 час.
Надежда Петракова
🤝🔥👍
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7 час.
Надежда
Нацисты у куйыви найдут где погреться, а до остальных им с пианистом-нариком дела нет...
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4 час.

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