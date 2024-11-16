Последняя зима укрорейха

Наступающую зиму-2025 укрорейх не переживет! 3-4 месяца темноты, холода, отсутствия связи, воды и канализации - срать во дворе - сядут чубатые имбецилы рядком по-соседски во дворе и будут гадить, засрут все города (Киев в первую очередь) за несколько недель все превратится в помойку и сортир! Украина больше не может покупать электроэнергию в Европе https://cont.