Наступающую зиму-2025 укрорейх не переживет! 3-4 месяца темноты, холода, отсутствия связи, воды и канализации - срать во дворе - сядут чубатые имбецилы рядком по-соседски во дворе и будут гадить, засрут все города (Киев в первую очередь) за несколько недель все превратится в помойку и сортир! Украина больше не может покупать электроэнергию в Европе https://cont.
Последняя зима укрорейха
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТАМАРА СНЕЖКО
👍👍👍
Ответить
10 час.
Надежда Петракова
🤝🔥👍
Ответить
7 час.
Надежда
Нацисты у куйыви найдут где погреться, а до остальных им с пианистом-нариком дела нет...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии