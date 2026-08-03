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Рязанские новости

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В Кораблинском районе пьяный водитель лишился прав и авто

В Кораблинском районе пьяный водитель лишился прав и авто

Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.1 августа в селе Незнаново Кораблинского района сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили автомобиль «Ситроен» под управлением 63-летнего мужчины.

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