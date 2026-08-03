В Кораблинском районе пьяный водитель лишился прав и авто

Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.1 августа в селе Незнаново Кораблинского района сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования остановили автомобиль «Ситроен» под управлением 63-летнего мужчины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии