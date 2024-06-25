Сегодня Республика Молдова и Украина официально начинают переговоры о вступлении в ЕС

Европейский союз, с одной стороны, Украина и Республика Молдова, с другой, официально начинают во вторник в Люксембурге переговоры, направленные на то, чтобы позволить двум странам однажды стать полноправными членами ЕС.
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