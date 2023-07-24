Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Елена Львовна

Я одного не понимаю. А зачем все это писать? Своеобразный пиар , что бы мы не забывали Макаревича? Какая-то гнусность и мелочность. Это я про автора поста. А Макаревич... он же никому неинтресен. Вы молодежь спросите кто это... Они понятия не имеют