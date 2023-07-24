Вот все-таки верно утверждение, что либералы зациклены на своей светлейшей персоне, к ногам которой они готовы бросить и чужие жизни, так сказать, не побрезговав.
Макаревич призвал израильтян выходить на улицы
Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Макарка- рэволюционэр, уже смешно.
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14 час.
Федор Родников
Эта гундосая курва надеется на депортацию в Россию.😜
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12 час.
Елена Львовна
Я одного не понимаю. А зачем все это писать? Своеобразный пиар , что бы мы не забывали Макаревича? Какая-то гнусность и мелочность. Это я про автора поста. А Макаревич... он же никому неинтресен. Вы молодежь спросите кто это... Они понятия не имеют
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11 час.
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