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    Я одного не понимаю. А зачем все это писать? Своеобразный пиар , что бы мы не забывали Макаревича?  Какая-то гнусност...Макаревич призвал...

Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Макаревич призвал израильтян выходить на улицы

Вот все-таки верно утверждение, что либералы зациклены на своей светлейшей персоне, к ногам которой они готовы бросить и чужие жизни, так сказать, не побрезговав.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Макарка- рэволюционэр, уже смешно.
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14 час.
Федор Родников
Эта гундосая курва надеется на депортацию в Россию.😜
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12 час.
Елена Львовна
Я одного не понимаю. А зачем все это писать? Своеобразный пиар , что бы мы не забывали Макаревича?  Какая-то гнусность и мелочность.  Это я про автора поста. А Макаревич... он же никому неинтресен. Вы молодежь спросите кто это... Они понятия не имеют
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11 час.

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