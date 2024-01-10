Невоенный анализ-48. "Всё идёт по плану". 8 января 2024 Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
«Господи, за что?» и памперсы срочно менять…
Комментарии
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Галина Смирнова
Не надо лишних слов, Не надо паники! Зачем травить клопов На "Титанике"?
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12 час.
Людмила Лиханова
А наверное пора озаботиться вами...занесем-ка в базу ФСБ так, на всякий случай, но НАВСЕГДА.
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11 час.
Юрий Золотарев
Гори-гори ясно! Шобы не погасло!
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6 час.
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