Электросамокаты в Петербурге: запретят или нет?

Сезон самокатов открыт, одновременно возобновились дискуссии об их использовании в городе. С открытием нового сезона кикшеринга, то есть — проката самокатов, или, как их называют официальные документы, средств индивидуальной мобильности (СИМ), жители Северной столицы начали массово жаловаться на травмы, причиненные электросамокатами.
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