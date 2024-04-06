Электросамокаты в Петербурге: запретят или нет?

Сезон самокатов открыт, одновременно возобновились дискуссии об их использовании в городе. С открытием нового сезона кикшеринга, то есть — проката самокатов, или, как их называют официальные документы, средств индивидуальной мобильности (СИМ), жители Северной столицы начали массово жаловаться на травмы, причиненные электросамокатами.