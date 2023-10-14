Отмена районного коэффициента и постановление о сокращении завучей связаны – Профсоюз

Закон, предусматривающий повышение зарплат бюджетников и отмену районного коэффициента, и постановление о сокращении завучей в малокомплектных школах Забайкалья связаны между собой, заявила председатель краевой организации профсоюзов работников образования Елена Шестакова в ходе разговора с корреспондентами ZAB.
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