Отмена районного коэффициента и постановление о сокращении завучей связаны – Профсоюз

Закон, предусматривающий повышение зарплат бюджетников и отмену районного коэффициента, и постановление о сокращении завучей в малокомплектных школах Забайкалья связаны между собой, заявила председатель краевой организации профсоюзов работников образования Елена Шестакова в ходе разговора с корреспондентами ZAB.