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Политолог Васильев предрек США массовые беспорядки при победе Трампа на выборах

Политолог Васильев предрек США массовые беспорядки при победе Трампа на выборах

Дональд Трамп остается фаворитом президентской гонки в США, опережая Джо Байдена в рейтингах. Пока в окружении действующего главы государства ходят разговоры о сворачивании его кампании, Трамп обещает Америке серьезные перемены после своей победы.

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