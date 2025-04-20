Оппозиция в Турции собирает подписи за досрочные выборы

Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) Турции в нескольких районах столицы Турции организовала сбор подписей в поддержку проведения досрочных выборов и освобождения из-под ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщает 20 апреля РИА Новости.
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