Рособрнадзор сообщил об изменении правил поступления в колледж и перехода в 10-й класс

Анзор Музаев анонсировал некоторые нововведения, о которых должны знать школьники. Подробнее об этом рассказали РИА НовостиГлава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что в настоящий момент переход школьников в 10 класс, а также их и дальнейшее поступление в колледжи не отвечает современным требованиям.
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