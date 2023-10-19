Рособрнадзор сообщил об изменении правил поступления в колледж и перехода в 10-й класс

Анзор Музаев анонсировал некоторые нововведения, о которых должны знать школьники. Подробнее об этом рассказали РИА НовостиГлава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что в настоящий момент переход школьников в 10 класс, а также их и дальнейшее поступление в колледжи не отвечает современным требованиям.