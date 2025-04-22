Пророчество Мессинга сбывается. "Телепат Сталина" предсказал: СВО закончится, и Запад ждёт встряска. Всё начнется в мае?

Леонид Руси

Вольф Мессинг уже в детстве внушил кондуктору в поезде, что протягивает ему билет. Нужно быть полным кретином и идиётом чтобы отрицать гипноз, ясновидение и предсказания. Я и сам получал не раз предсказания в масштабах своей судьбы. и знаю многих, кто верит в вещие сны. А что такое сны? Это полёт нашего духа в астрал на подзарядку. И кто может не отправиться? Есть такие? И кто не видит сны? Я вижу их каждую ночь и всю ночь разные. Обычное дело... Мы все здесь... воплощённые духи... А на Земле проходим стажировку. Только в наше галактике Млечный путь от 100 до 400 миллиардов звёзд как наше солнце... И таких галактик столько же, или больше... Так что мы живём давно... И впереди таких жизней будет несчитанное колличество... Я бывал на Биг Сатурне и спутнике Титане. Бывал на Нептуне и Юпитере, Луне, Меркурии и Марсе... А наркоманы, когда в улёте, то могут вылететь и за пределы... Мессинг и сам не понимал как это у него получается... видеть. А это таранс, когда все нейроны начинают вибрировать в униссон... и тогда начинаются наведённые видения. Т.е. ему, как избранному, на его волну посылается сессия, такой короткий, но ёмкий сон. Внешние силы сдвигают его точку сборки... и транслируют изображение, или текст. Обычное дело... я много раз видел и слышал подобные ифо сессии... К примеру... Мне утром, по пробуждению, громко в ухо говорит мужской голос... - Сатурн, терзаемый ложью и ленью... меняет свою окраску на противоположную )))