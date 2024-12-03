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Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19

По их версии, причиной пандемии стала утечка вируса в Ухане Конгрессмены США по итогам двухлетнего расследования заявили, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки.

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