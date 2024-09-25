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Лавров: в ООН молчат о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

Лавров: в ООН молчат о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

В ООН предпочитают молчать о нападении Украины на Курскую область с западным оружием. Об этом в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.

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