В ООН предпочитают молчать о нападении Украины на Курскую область с западным оружием. Об этом в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.