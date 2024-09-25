В ООН предпочитают молчать о нападении Украины на Курскую область с западным оружием. Об этом в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации заявил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии