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Собянин: Строительство комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе близится к завершению

Собянин: Строительство комплекса ИКБ № 1 на Волоколамском шоссе близится к завершению

Он будет лучшим профильным стационаром в стране Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что на Волоколамском шоссе завершается строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы № 1.

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