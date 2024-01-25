Самое ценное – от бабушек и дедушек

Секрет крепкой семьи давно известен. Но каждая открывает его по-своему В Год семьи, объявленный в России президентом, «ПК» расскажет своим читателям, как выстраивают свою жизнь успешные салехардские пары, что подпитывает благоприятный домашний климат.