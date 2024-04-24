Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

О соответствующем приказе министра сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве. «Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации»», - сказал собеседник агентства.
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