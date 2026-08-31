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Frank Media

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Судебные риски при работе персональными данными заметно выросли для малого бизнеса

Судебная практика по нарушениям в сфере персональных данных обернулась проблемой не для операторов связи и маркетплейсов, а для ЖКХ и госсектора, следует из обзора юридической фирмы Orlova\Ermolenko (есть в распоряжении Frank Media).

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