Житель Турции во время ремонта своего дома провалился в подземный город. Что он там нашёл

По мнению мировых учёных, найденному старинному подземному город более двух тысяч лет.Стало известно о том, что житель турецкого города Кайсери обнаружил под своим домом во время ремонта старинный подземный город.
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