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Наше УЗИ получило интеллект

Наше УЗИ получило интеллект

НПО «Сканер» (Москва), разработчик и производитель аппаратов ультразвуковой диагностики, запустило серийную сборку флагманских УЗИ-сканеров со встроенным ИИ.

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