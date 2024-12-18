Забыли о войне "вовчиков против юрчиков"? Таджикистан усиленно напоминает - Россия в опасности

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Царьград Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press В России продолжается засилье мигрантов.

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Комментарии
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Александр Денисов
Пока к Кремлю или прямо в госдуру самокаты не прикатят эти &quot;трудолюбивые&quot;, толку не будет...
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14 час.
Наталья Котельникова
Действительно - где ещё этим господам правителям и депутатам нужно установить смертоносные машинки с прямой связью с фашистскими режимами, чтоб транслировать убийства великих русских людей и солдат великой Армии? Доколе предатели будут править балом?
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13 час.
НК
Наталья Котельникова
Как такого специалиста и героя могли оставить без охраны? Кто торгует личными данными наших людей? Когда будет отменён мораторий на смертную казнь?
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13 час.

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