Забыли о войне "вовчиков против юрчиков"? Таджикистан усиленно напоминает - Россия в опасности

Александр Денисов Пока к Кремлю или прямо в госдуру самокаты не прикатят эти "трудолюбивые", толку не будет...

Наталья Котельникова Действительно - где ещё этим господам правителям и депутатам нужно установить смертоносные машинки с прямой связью с фашистскими режимами, чтоб транслировать убийства великих русских людей и солдат великой Армии? Доколе предатели будут править балом?