ЦАХАЛ заявил об уничтожении нескольких «террористических отрядов» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение последних суток сумела уничтожить несколько «террористических отрядов» в рамках боевых действий, которые ведутся на территории города Хан-Юнис, расположенного на южных территориях сектора Газа.
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