Запад готов капитулировать в секторе Газа и на Украине, согласившись с ее разделом на две части по «корейскому» варианту.
Запад готов согласиться с разделом Украины на две части – The Telegraph
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Авас Анекак
не хрен пидарам верить только полная капитуляция хохляндии
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17 час.
Александр Макеев
Никакой временной заморозки в Украине! Только полная и безоговорочная капитуляция нацизма в Украине! И после этого проведение народных выборов отдельно в каждой области по выходу каждой из всех областей бывшей нацистской Украины из состава бывшей нацистской Украины с отказом от всех долгов, обязательств и прав нацистской Украины. И добровольное вхождение в состав Российской Федерации каждой из этих новых суверенных народных республик в качестве новых регионов Российской Федерации. Естественно, после сразу после прекращения боевых действия тотально прошерстить всю территорию бывшей нацистской Украины по поиску нацистов, их задержанию, а при малейшем сопротивлении - пристреливать на месте. Пойманных нацистов под военный трибунал. И приговор либо расстрел, либо посадка на сроки от 15 лет до пожизненного. Без права на обжалование и на досрочное освобождение!
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16 час.
Уя
Уфимцев я
Все это - ни о чем... шило да мочало - начинай войну сначала!.. Получим вялотекущую ситуацию, как у корейцев. Сколько десятков лет (!) там этот геморрой продолжается?.. И оно это надо нам? Ах да, есть слааабая надежда Запада, что скоро Путин уйдет с арены, а с новым руководством - они договорятся!.. Потому что дальше, все по "принципу Питера": - "Каждое последующее руководство всегда (!) слабее предыдущего". Повторяю, ВСЕГДА...
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9 час.
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