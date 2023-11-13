Запад готов согласиться с разделом Украины на две части – The Telegraph

Александр Макеев

Никакой временной заморозки в Украине! Только полная и безоговорочная капитуляция нацизма в Украине! И после этого проведение народных выборов отдельно в каждой области по выходу каждой из всех областей бывшей нацистской Украины из состава бывшей нацистской Украины с отказом от всех долгов, обязательств и прав нацистской Украины. И добровольное вхождение в состав Российской Федерации каждой из этих новых суверенных народных республик в качестве новых регионов Российской Федерации. Естественно, после сразу после прекращения боевых действия тотально прошерстить всю территорию бывшей нацистской Украины по поиску нацистов, их задержанию, а при малейшем сопротивлении - пристреливать на месте. Пойманных нацистов под военный трибунал. И приговор либо расстрел, либо посадка на сроки от 15 лет до пожизненного. Без права на обжалование и на досрочное освобождение!