В Сеуле заявили о пересечении границы военными КНДР

Военные КНДР более 20 раз за последний месяц пересекли военную демаркационную линию, утверждают представители комитета начальников штабов Вооруженных сил Рeспублики Корея .
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