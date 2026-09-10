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Складной дебют: Apple показала iPhone Duo и обновила флагманскую линейку

Складной дебют: Apple показала iPhone Duo и обновила флагманскую линейку

Apple впервые представила складной смартфон — iPhone Duo. Стоимость устройства в США начнётся от 2000 долларов.

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