40 кВт при КПД до 96%: в Москве запустили производство силовых модулей для электромобилей и серверов

До 100 тыс. блоков питания и до 25 тыс. силовых модулей в год Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электромобилей и электробусов, а также блоков питания для серверного оборудования.
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