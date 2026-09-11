iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

40 кВт при КПД до 96%: в Москве запустили производство силовых модулей для электромобилей и серверов

40 кВт при КПД до 96%: в Москве запустили производство силовых модулей для электромобилей и серверов

До 100 тыс. блоков питания и до 25 тыс. силовых модулей в год Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электромобилей и электробусов, а также блоков питания для серверного оборудования.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым