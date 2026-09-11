40 кВт при КПД до 96%: в Москве запустили производство силовых модулей для электромобилей и серверов

До 100 тыс. блоков питания и до 25 тыс. силовых модулей в год Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электромобилей и электробусов, а также блоков питания для серверного оборудования.