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От сельских стартов до большого финала: «Земля спорта» собрала регионы

От сельских стартов до большого финала: «Земля спорта» собрала регионы

Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» стартовал в Ставропольском крае. Соревнования проходят до 14 сентября в Кисловодске и Ессентуках, участие в них принимают 1,75 тысяч человек из 73 регионов России.

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