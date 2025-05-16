Кирилл Силантьев рассудит матч «Уфа» - «Арсенал» 18 мая

18 мая в 15:00 на стадионе «Нефтяник» в Уфе пройдет матч между «Уфой» и «Арсеналом». Главный арбитр Кирилл Силантьев из Самары будет обслуживать встречу с ассистентами Андреем Филипкиным и Степаном Щербаковым.