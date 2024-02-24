Зачем физическая активность осенью?

Осень — прекрасное время года, чтобы заниматься спортом и физической активностью. В этой статье мы хотим подчеркнуть, как важно поддерживать активный образ жизни в осенний период, особенно с учётом того, что погода становится прохладнее, а дни короче.
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