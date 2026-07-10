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Муратов* обратился в СК из-за слов Медведева и Кадырова о ядерном оружии

Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания нескольких публичных лиц о применении ядерного оружия.

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