Муратов* обратился в СК из-за слов Медведева и Кадырова о ядерном оружии

Новости внутренней и внешней политики в России

Журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов* обратился в Следственный комитет России и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания нескольких публичных лиц о применении ядерного оружия.