Не рубли с плеча

В середине февраля Банк России ожидаемо оставил ключевую на уровне 16% годовых. При этом прогноз на 2024 год по средней ставке был повышен с 12,5–14,5% до 13,5–15,5%, что предполагает более жесткую денежно-кредитную политику и более длительный период удержания ставки на сегодняшних уровнях.