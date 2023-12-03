7 признаков, которые вам подскажут, что мужчина рядом с вами – эмоциональный психопат

Вы думаете, что психопат – это какой-то изощренный маньяк, убийца, ну, или человек, неадекватно выражающий свои эмоции? К сожалению, все намного сложнее! Вы можете эмоционального психопата долгое время считать совершенно нормальным, достаточно милым, обаятельным человеком, и даже не подозревать, ….