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Пятый канал

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Страны G7 передали Украине почти 50 миллиардов долларов за счет активов России

Страны G7 передали Украине почти 50 миллиардов долларов за счет активов России

Украина к концу сентября получила 49,4 миллиарда долларов кредитов по схеме, предусматривающей использование доходов от замороженных российских активов.

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